Антоновъ Матвей
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1875
Отец: Антоновъ Кириллъ
Мать: Антонова Фекла
Александровка
Бракосочетание
06.02.1898
Рождение ребёнка
05.12.1898
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Антоновъ Яковъ
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Александровка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Антоновъ Федоръ
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонова Анна
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Рождение ребёнка
26.09.1908
Сын: Антоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Рождение ребёнка
18.09.1916
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан