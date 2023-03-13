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Антоновъ Матвей

Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1875

Отец: Антоновъ Кириллъ

Мать: Антонова Фекла

Александровка
Бракосочетание
06.02.1898

Жена: Антонова Екатерина Зотикова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1898

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Антоновъ Яковъ

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Александровка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Антоновъ Федоръ

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонова Анна

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Антоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Екатерина Зотикова

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан