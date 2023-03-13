Антонова (Тараканова) Екатерина Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
06.02.1898
Муж: Антоновъ Матвей
Рождение ребёнка
05.12.1898
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Антоновъ Яковъ
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Александровка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Антоновъ Федоръ
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонова Анна
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Рождение ребёнка
26.09.1908
Сын: Антоновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Рождение ребёнка
18.09.1916
Сын: Антоновъ Иванъ
Отец ребёнка: Антоновъ Матвей
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан