Антонова (Тараканова) Екатерина Зотикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Тараканова) Екатерина Зотикова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Мать: Тараканова Федосья Иванова

Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Антоновъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1898

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Антоновъ Яковъ

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Александровка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Антоновъ Федоръ

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонова Анна

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Антоновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Антоновъ Иванъ

Отец ребёнка: Антоновъ Матвей

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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