Тараканова Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти01.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Петрова Акулина
Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Антонова Екатерина Зотикова
Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1898
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: параличъ