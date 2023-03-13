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Тараканова Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

01.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Петрова Акулина

Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Антонова Екатерина Зотикова

Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Смерть
01.09.1898
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: параличъ
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