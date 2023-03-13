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Петрова (Тараканова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Мать: Тараканова Федосья Иванова

Бракосочетание
13.01.1891

Муж: Петровъ Сергей Семеновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1892

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Петровъ Гаврила

Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Петровъ Иванъ

Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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