Петрова (Тараканова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
13.01.1891
Рождение ребёнка
03.02.1892
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ
Рождение ребёнка
22.03.1894
Сын: Петровъ Гаврила
Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Петровъ Иванъ
Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ
Рождение ребёнка
10.12.1901
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Петровъ Сергей Семеновъ
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан