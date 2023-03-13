Петровъ Сергей Семеновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1891
Жена: Петрова Акулина
Рождение ребёнка
03.02.1892
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Петрова Акулина
Рождение ребёнка
22.03.1894
Сын: Петровъ Гаврила
Мать ребёнка: Петрова Акулина
Рождение ребёнка
12.11.1896
Сын: Петровъ Иванъ
Мать ребёнка: Петрова Акулина
Рождение ребёнка
10.12.1901
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Петрова Акулина
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан