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Петровъ Сергей Семеновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1891

Жена: Петрова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1892

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Петрова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1894

Сын: Петровъ Гаврила

Мать ребёнка: Петрова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1896

Сын: Петровъ Иванъ

Мать ребёнка: Петрова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1901

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Петрова Акулина

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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