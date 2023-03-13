Таракановъ Зотъ Корнеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаракановъ Зотъ Корнеевъ

Таракановъ Зотъ Корнеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Петрова Акулина

Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Антонова Екатерина Зотикова

Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова Федосья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close