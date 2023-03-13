Таракановъ Зотъ Корнеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Петрова Акулина
Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Антонова Екатерина Зотикова
Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Тараканова Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно