Антоновъ Аввакумъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоновъ Аввакумъ

Антоновъ Аввакумъ

avatar

Место рождения

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд

Дата рождения

1777

Дата смерти

28.06.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мартыновъ Антонъ

Мать: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
13.02.1802

Жена: Антонова Ирина

Рождение ребёнка
28.08.1804

Дочь: Чигрова Марфа

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1807

Сын: Антоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Антоновъ Тимофей

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Антоновъ Илья

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Антонова Татьяна

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Рождение ребёнка
1811

Сын: Антоновъ Федоръ

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Рождение ребёнка
08.02.1816

Сын: Антоновъ Семенъ

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1817

Дочь: Каратова Елена

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1821

Дочь: Антонова Елена

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Антонова Ирина

Смерть
28.06.1839
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close