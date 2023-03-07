Антоновъ Аввакумъ
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти28.06.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мартыновъ Антонъ
Мать: Антонова Прасковья
Бракосочетание
13.02.1802
Жена: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
28.08.1804
Дочь: Чигрова Марфа
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
07.05.1807
Сын: Антоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Антоновъ Тимофей
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
1809
Сын: Антоновъ Илья
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Антонова Татьяна
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Антоновъ Федоръ
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
08.02.1816
Сын: Антоновъ Семенъ
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
20.05.1817
Дочь: Каратова Елена
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
20.05.1821
Дочь: Антонова Елена
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Антонова Ирина
Смерть
28.06.1839
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан