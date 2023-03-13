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Антоновъ Федоръ
Антоновъ Федоръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
30.10.1814
Пол
Мужской
Отец
Антоновъ Аввакумъ
1777 г.р.
Мать
Антонова (Кокушкина) Ирина
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Антоновъ Аввакумъ
Мать:
Антонова Ирина
Смерть
30.10.1814
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