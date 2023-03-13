Антоновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

30.10.1814

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Антоновъ Аввакумъ

Мать: Антонова Ирина

Смерть
30.10.1814
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