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Мартыновъ Антонъ

Место рождения

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Почухайлова Мартынъ

Мать: Почухайлова Мавра Кирилова

Хмелёвка, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Емельянова Афимья

Мать ребёнка: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Антоновъ Аввакумъ

Мать ребёнка: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Антоновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Любимова Надежда

Мать ребёнка: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Антонова Прасковья

Горланиха, Николо-Шангская волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Прасковья

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