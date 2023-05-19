Мартыновъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Почухайлова Мартынъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Емельянова Афимья
Мать ребёнка: Антонова Прасковья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Антоновъ Аввакумъ
Мать ребёнка: Антонова Прасковья
Рождение ребёнка
1779
Сын: Антоновъ Никифоръ
Мать ребёнка: Антонова Прасковья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Любимова Надежда
Мать ребёнка: Антонова Прасковья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Антонова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Прасковья