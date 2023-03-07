Омеличев Степан Аввакумович
Место рождения
Дата рождения12.11.1874 ст.
Дата смерти29.04.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Восприемник: Высоковской волости деревни Давыдкова крестьянская девица Анна Григорьева Тимичева.
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Сын: Омеличев Александр Степанович
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Дочь: Омеличева Августа Степановна
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.
Дочь: Омеличева Лидия Степановна
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Сын: Омеличев Николай Степанович
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.
Дочь: Омеличева Мария Степановна
Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1941
Исправительно-трудовой лагерь Белбалтлаг.