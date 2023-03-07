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Омеличев Степан Аввакумович

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Место рождения

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.11.1874 ст.

Дата смерти

29.04.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1874 ст.

Отец: Омеличев Аввакум Тимофеевич

Мать: Омеличева Олимпиада Ивановна

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Восприемник: Высоковской волости деревни Давыдкова крестьянская девица Анна Григорьева Тимичева.
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Омеличев Александр Степанович

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Дочь: Омеличева Августа Степановна

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.

Дочь: Омеличева Лидия Степановна

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.

Сын: Омеличев Николай Степанович

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.

Дочь: Омеличева Мария Степановна

Мать ребёнка: Омеличева Анна Алексеевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омеличева Анна Алексеевна

Смерть
29.04.1941
Исправительно-трудовой лагерь Белбалтлаг.
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