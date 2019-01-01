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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян Вологодского уезда Высоковской вол. д. Романово о взыскании с них денег за размежовку земли крестьян Д. Никулино. 1881 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Доманова Высоковской волости Вологодского уезда Лапина и Данилова об изъятии у них земли и на действия земского начальника. 1893 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 219. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Леонтиевской Верхневологодской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
848Доманово, д. каз.при р. Вологде.513138113109
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
113. Романова, деревня бывшая государственная, при реке Вологде, дворов 42, жителей 224, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2921ДомановоВысоковское.Леонтьевский-Ростовскийбывшие государственные50561111136
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Доманово7878деревняРусские60100149249
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Доманово (кх.,мол. проп. п.,изба-читальня) 3089деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 39 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.6060
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34252Домановодеревня59°28'с.ш.39°08'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440271д Домановодеревня