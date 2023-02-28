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Омеличева Олимпиада Ивановна

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Место рождения

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1874 ст.

Муж: Омеличев Аввакум Тимофеевич

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Венчались в Леонтиевской Верхвологодской церкви. Поручители: по жениху - казенные крестьяне Высоковского волостного правления, того же общества, села Борисоглебского, Алексей и Александр Максимовы; по... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1874 ст.

Сын: Омеличев Степан Аввакумович

Отец ребёнка: Омеличев Аввакум Тимофеевич

Доманово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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