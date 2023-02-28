Омеличева Олимпиада Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1874 ст.
Венчались в Леонтиевской Верхвологодской церкви. Поручители: по жениху - казенные крестьяне Высоковского волостного правления, того же общества, села Борисоглебского, Алексей и Александр Максимовы; по... Показать все
Рождение ребёнка
12.11.1874 ст.
Сын: Омеличев Степан Аввакумович
Отец ребёнка: Омеличев Аввакум Тимофеевич
Смерть
Неизвестно