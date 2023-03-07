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Омеличева Анна Алексеевна

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Восприемник: Высоковской волости деревни Давыдкова крестьянская девица Анна Григорьева Тимичева.
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Омеличев Александр Степанович

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.

Дочь: Омеличева Августа Степановна

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.

Дочь: Омеличева Лидия Степановна

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.

Сын: Омеличев Николай Степанович

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.

Дочь: Омеличева Мария Степановна

Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омеличев Степан Аввакумович

Смерть
Неизвестно
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