Омеличева Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: Омеличева Феоктиста Степановна
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Восприемник: Высоковской волости деревни Давыдкова крестьянская девица Анна Григорьева Тимичева.
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Сын: Омеличев Александр Степанович
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Рождение ребёнка
18.08.1906 ст.
Дочь: Омеличева Августа Степановна
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Рождение ребёнка
08.03.1910 ст.
Дочь: Омеличева Лидия Степановна
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Сын: Омеличев Николай Степанович
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Рождение ребёнка
11.06.1915 ст.
Дочь: Омеличева Мария Степановна
Отец ребёнка: Омеличев Степан Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно