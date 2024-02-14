Федосов Василий Минаевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения11.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1853
Бракосочетание
30.10.1870
Рождение ребёнка
06.01.1872
Дочь: Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна
Мать ребёнка: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1875
Сын: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Мать ребёнка: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно