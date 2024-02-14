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Федосов Василий Минаевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

11.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1853

Отец: Федосов Мина (Минай) Фёдорович

Мать: Федосова (Прошина) Мария Петровна

Бракосочетание
30.10.1870

Жена: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
06.01.1872

Дочь: Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна

Мать ребёнка: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Мать ребёнка: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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