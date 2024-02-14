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Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

04.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875

Отец: Федосов Василий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна

Бракосочетание
17.10.1893

Жена: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Федосов Яков

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
27.07.1896

Дочь: (Федосова) Параскева

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
08.03.1899

Дочь: (Федосова) Матрона

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
19.08.1901

Сын: Федосов Самуил

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: (Федосова) Ирина

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Федосов Георгий

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
27.05.1909

Дочь: (Федосова) Феодосия

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
28.05.1912

Сын: Федосов Иван

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Федосов Николай

Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Смерть
Неизвестно

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