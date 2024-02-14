Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения04.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
08.10.1894
Сын: Федосов Яков
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
27.07.1896
Дочь: (Федосова) Параскева
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
08.03.1899
Дочь: (Федосова) Матрона
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
19.08.1901
Сын: Федосов Самуил
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: (Федосова) Ирина
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Федосов Георгий
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
27.05.1909
Дочь: (Федосова) Феодосия
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
28.05.1912
Сын: Федосов Иван
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Федосов Николай
Мать ребёнка: Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Смерть
Неизвестно