Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

06.01.1872

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872

Отец: Федосов Василий Минаевич

Мать: Федосова (Дикарёва) Надежда Николаевна

Бракосочетание
17.01.1890

Муж: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1892

Сын: Курлаев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Курлаев Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.04.1901

Дочь: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1903

Сын: Курлаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Курлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович

Смерть
Около 1921
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно

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