Курлаева (Федосова) Домна (Домника) Васильевна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения06.01.1872
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1872
Бракосочетание
17.01.1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Федосова (Курлаева) Аксинья Алексеевна
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1892
Сын: Курлаев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Курлаев Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1901
Дочь: Федосова (Курлаева) Арина Алексеевна
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1903
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Курлаева (Курлаева) Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Лаштабова (Курлаева) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Курлаев Алексей Иванович
Смерть
Около 1921
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно