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Маклашовъ Матвѣй

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1821

Дата смерти

19.08.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1821

Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Мать: Маклашова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1841

Жена: Маклашова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Маклашовъ Иванъ

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1847

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Сударчикова Екатерина

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1851

Дочь: Панфилова Агапія

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1853

Сын: Маклашовъ Григорій

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1856

Дочь: Прасковья Анастасия

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Маклашовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.08.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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