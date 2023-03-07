Маклашовъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения09.08.1821
Дата смерти19.08.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1821
Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Мать: Маклашова Авдотья
Бракосочетание
11.05.1841
Жена: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
11.09.1843
Сын: Маклашовъ Иванъ
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
11.01.1847
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Сударчикова Екатерина
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
04.04.1851
Дочь: Панфилова Агапія
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
13.09.1853
Сын: Маклашовъ Григорій
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
22.10.1856
Дочь: Прасковья Анастасия
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Маклашовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Маклашова Ѳеодосія
Смерть
19.08.1858