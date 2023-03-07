Маклашова (Ленкова) Ѳеодосія
Место рождения
Дата рождения29.05.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1821
Отец: Ленковъ Иванъ
Мать: Ленкова Анна Тимофеева
Бракосочетание
11.05.1841
Муж: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
11.09.1843
Сын: Маклашовъ Иванъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
11.01.1847
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Сударчикова Екатерина
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
04.04.1851
Дочь: Панфилова Агапія
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
13.09.1853
Сын: Маклашовъ Григорій
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
22.10.1856
Дочь: Прасковья Анастасия
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Рождение ребёнка
04.11.1857
Сын: Маклашовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй
Бракосочетание
17.10.1865
Муж: Суховъ Герасимъ