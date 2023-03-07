Маклашова (Ленкова) Ѳеодосія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклашова (Ленкова) Ѳеодосія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.05.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1821

Отец: Ленковъ Иванъ

Мать: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1841

Муж: Маклашовъ Матвѣй

Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Маклашовъ Иванъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1847

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Сударчикова Екатерина

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1851

Дочь: Панфилова Агапія

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1853

Сын: Маклашовъ Григорій

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1856

Дочь: Прасковья Анастасия

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1857

Сын: Маклашовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Маклашовъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.10.1865

Муж: Суховъ Герасимъ

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