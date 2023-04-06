Панфилова (Маклашова) Агапія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Маклашова) Агапія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1851

Отец: Маклашовъ Матвѣй

Мать: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1878

Дочь: Панфилова Марія

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1883

Сын: Панфиловъ Їоакимъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1888

Сын: Панфиловъ Борисъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.02.2023

Муж: Панфиловъ Филиппъ

Ивановка, Каликинской волости
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