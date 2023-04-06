Панфилова (Маклашова) Агапія
Место рождения
Дата рождения04.04.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1851
Отец: Маклашовъ Матвѣй
Мать: Маклашова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
28.02.1878
Дочь: Панфилова Марія
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
05.09.1883
Сын: Панфиловъ Їоакимъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Рождение ребёнка
18.07.1888
Сын: Панфиловъ Борисъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Филиппъ
Бракосочетание
24.02.2023
Муж: Панфиловъ Филиппъ
Ивановка, Каликинской волости