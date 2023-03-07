Ленковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти06.06.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Ленковъ Федоръ
Мать: Ленкова Екатерина
Рождение ребёнка
05.11.1804
Дочь: Блинова Матрена
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ленковъ Яковъ
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
02.08.1808
Сын: Ленковъ Василий
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
03.04.1810
Сын: Ленковъ Осипъ
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
08.10.1811
Дочь: Гальцева Пелагея
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.07.1814
Сын: Ленковъ Иванъ
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
11.11.1816
Сын: Ленковъ Кузьма
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
23.01.1820
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
29.05.1821
Дочь: Маклашова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Лешина Авдотья
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ленковъ Иванъ
Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Анна Тимофеева
Смерть
06.06.1852