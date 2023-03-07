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Ленковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Дата смерти

06.06.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Ленковъ Федоръ

Мать: Ленкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1804

Дочь: Блинова Матрена

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ленковъ Яковъ

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
02.08.1808

Сын: Ленковъ Василий

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
03.04.1810

Сын: Ленковъ Осипъ

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1811

Дочь: Гальцева Пелагея

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1814

Сын: Ленковъ Иванъ

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1816

Сын: Ленковъ Кузьма

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1820

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1821

Дочь: Маклашова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Лешина Авдотья

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ленковъ Иванъ

Мать ребёнка: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Анна Тимофеева

Смерть
06.06.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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