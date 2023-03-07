Блинова (Ленкова) Матрена
Место рождения
Дата рождения05.11.1804
Дата смерти11.05.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1804
Отец: Ленковъ Иванъ
Мать: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
28.01.1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
31.01.1837
Сын: Блиновъ Никита
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.11.1839
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.09.1843
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.04.1846
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Федоръ
Смерть
11.05.1846