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Блинова (Ленкова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.11.1804

Дата смерти

11.05.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1804

Отец: Ленковъ Иванъ

Мать: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1837

Сын: Блиновъ Никита

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1839

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1843

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1846

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Федоръ

Смерть
11.05.1846
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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