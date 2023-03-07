Блиновъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти03.11.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Блиновъ Андрей
Мать: Блинова Ирина
Место жительства
1831
д. Александровка
Рождение ребёнка
28.01.1835
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Блинова Матрена
Рождение ребёнка
31.01.1837
Сын: Блиновъ Никита
Мать ребёнка: Блинова Матрена
Рождение ребёнка
08.11.1839
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Блинова Матрена
Рождение ребёнка
20.09.1843
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Блинова Матрена
Рождение ребёнка
12.04.1846
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Блинова Матрена
Александровка
Рождение ребёнка
04.05.1849
Дочь: Блинова Таисия
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1850
Сын: Блиновъ Семенъ
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1852
Сын: Блиновъ Никита
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1854
Сын: Блиновъ Гаврила
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1857
Сын: Блиновъ Семенъ
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1860
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1863
Сын: Блиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Блинова Фекла
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрена
Смерть
03.11.1871
Причина смерти: Отъ удушья