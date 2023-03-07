Блиновъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блиновъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

03.11.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Блиновъ Андрей

Мать: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1831
д. Александровка
Рождение ребёнка
28.01.1835

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Блинова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.01.1837

Сын: Блиновъ Никита

Мать ребёнка: Блинова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1839

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Блинова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1843

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Блинова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1846

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Блинова Матрена

Александровка
Рождение ребёнка
04.05.1849

Дочь: Блинова Таисия

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Блиновъ Семенъ

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1852

Сын: Блиновъ Никита

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1854

Сын: Блиновъ Гаврила

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1857

Сын: Блиновъ Семенъ

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1860

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1863

Сын: Блиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Блинова Фекла

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрена

Смерть
03.11.1871
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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