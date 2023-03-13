Блинова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти20.04.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Иванъ*
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1849
Дочь: Блинова Таисия
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1850
Сын: Блиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1852
Сын: Блиновъ Никита
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1854
Сын: Блиновъ Гаврила
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1857
Сын: Блиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1860
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1863
Сын: Блиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Федоръ
Смерть
20.04.1863
Александровка
Причина смерти: отъ родовъ