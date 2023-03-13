Блинова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.04.1863

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Иванъ*

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1849

Дочь: Блинова Таисия

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
07.04.1850

Сын: Блиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
29.04.1852

Сын: Блиновъ Никита

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
23.03.1854

Сын: Блиновъ Гаврила

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
15.04.1857

Сын: Блиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
07.11.1860

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
17.04.1863

Сын: Блиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Блиновъ Федоръ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Федоръ

Смерть
20.04.1863
Александровка
Причина смерти: отъ родовъ
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