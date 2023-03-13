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(Блинова) Стефанида

Место рождения

Александровка

Дата рождения

07.11.1860

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1860

Отец: Блиновъ Федоръ

Мать: Блинова Фекла

Александровка