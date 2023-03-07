Блиновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлиновъ Андрей

Блиновъ Андрей

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Блиновъ Иванъ

Мать: Блинова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1802

Жена: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Блинова Домна

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Рождение ребёнка
25.01.1804

Сын: Блиновъ Иванъ

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Блиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1807

Дочь: Блинова Фекла (Анна)

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1809

Сын: Блиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1810

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Блинова Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1814
Военная служба
1814
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close