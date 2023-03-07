Блиновъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Блиновъ Иванъ
Мать: Блинова Агрипина
Бракосочетание
26.01.1802
Жена: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Блинова Домна
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
25.01.1804
Сын: Блиновъ Иванъ
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Блиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
20.09.1807
Дочь: Блинова Фекла (Анна)
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
08.06.1809
Сын: Блиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Рождение ребёнка
30.09.1810
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Блинова Ирина
Военная служба
1814
Военная служба
1814