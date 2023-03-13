Блинова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

17.03.1805

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Блиновъ Андрей

Мать: Блинова Ирина

Смерть
17.03.1805
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