Блиновъ Иванъ
Место рожденияШереметево Архангельское
Дата рождения1748
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Блиновъ Ефремъ
Мать: Блинова Васса Федорова
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1773
Сын: Блиновъ Кондратий
Мать ребёнка: Блинова Агрипина
Рождение ребёнка
1777
Сын: Блиновъ Савелий
Мать ребёнка: Блинова Агрипина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Карташова Лукерья
Мать ребёнка: Блинова Агрипина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блиновъ Андрей
Мать ребёнка: Блинова Агрипина
Рождение ребёнка
?.11.1785
Сын: Блиновъ Захаръ
Мать ребёнка: Блинова Агрипина
Рождение ребёнка
21.02.1808
Сын: Блиновъ Тимофей
Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Блиновъ Игнатий
Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья
Рождение ребёнка
01.04.1811
Сын: Блиновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья
Рождение ребёнка
20.01.1816
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агрипина
Смерть
1832