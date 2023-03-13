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Блиновъ Иванъ

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Место рождения

Шереметево Архангельское

Дата рождения

1748

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Блиновъ Ефремъ

Мать: Блинова Васса Федорова

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1773

Сын: Блиновъ Кондратий

Мать ребёнка: Блинова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Блиновъ Савелий

Мать ребёнка: Блинова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Карташова Лукерья

Мать ребёнка: Блинова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Блиновъ Андрей

Мать ребёнка: Блинова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.1785

Сын: Блиновъ Захаръ

Мать ребёнка: Блинова Агрипина

Рождение ребёнка
21.02.1808

Сын: Блиновъ Тимофей

Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Блиновъ Игнатий

Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья

Рождение ребёнка
01.04.1811

Сын: Блиновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1816

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Перехватова-Блинова Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перехватова-Блинова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агрипина

Смерть
1832
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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