Блиновъ Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блиновъ Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Блиновъ Иванъ

Мать: Перехватова-Блинова Марья

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