Блинова Васса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти29.10.1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Блиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Баканова Матрена
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Блиновъ Никита
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1760
Сын: Блиновъ Филипъ
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Блиновъ Максимъ
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Чемоданова Акулинушкина Варвара
Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Ефремъ
Смерть
29.10.1784
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан