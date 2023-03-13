Блинова Васса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Васса Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

29.10.1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Блиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Шереметево Архангельское
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Баканова Матрена

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Блиновъ Никита

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Блиновъ Филипъ

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Блиновъ Максимъ

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Чемоданова Акулинушкина Варвара

Отец ребёнка: Блиновъ Ефремъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Ефремъ

Смерть
29.10.1784
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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