Баканова (Блинова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Блинова) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Блиновъ Ефремъ

Мать: Блинова Васса Федорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кувшинова Анисья

Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бакановъ Федоръ

Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Бекешева Катерина

Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1788

Сын: Бакановъ Июда

Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Тимофей

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