Баканова (Блинова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Блиновъ Ефремъ
Мать: Блинова Васса Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кувшинова Анисья
Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Бакановъ Федоръ
Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Бекешева Катерина
Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей
Рождение ребёнка
12.06.1788
Сын: Бакановъ Июда
Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Тимофей