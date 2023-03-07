Бекешева (Баканова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бекешева (Баканова) Катерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

27.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бакановъ Тимофей

Мать: Баканова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1802

Сын: Бекешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зоркова Устинья

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кулакова Устинья

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бекешовъ Яковъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бекешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бекешовъ Иванъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
13.06.1810

Дочь: Трофимова Акулина

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
28.04.1813

Дочь: Бекешова Марья

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1816

Сын: Бекешовъ Егоръ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1817

Сын: Трофимовъ Петръ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1820

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1821

Сын: Трофимовъ Стефанъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бекешовъ Платонъ

Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекешовъ Ефимъ

Смерть
27.07.1859
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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