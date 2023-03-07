Бекешева (Баканова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти27.07.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бакановъ Тимофей
Мать: Баканова Матрена
Рождение ребёнка
26.06.1802
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Зоркова Устинья
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кулакова Устинья
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бекешовъ Яковъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
13.06.1810
Дочь: Трофимова Акулина
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
28.04.1813
Дочь: Бекешова Марья
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
04.04.1816
Сын: Бекешовъ Егоръ
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
25.08.1817
Сын: Трофимовъ Петръ
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
28.10.1820
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
27.11.1821
Сын: Трофимовъ Стефанъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бекешовъ Платонъ
Отец ребёнка: Бекешовъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бекешовъ Ефимъ
Смерть
27.07.1859