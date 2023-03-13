Зоркова (Бекешова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти27.05.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Бекешовъ Ефимъ
Мать: Бекешева Катерина
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зорковъ Григорій
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зорковъ Андрей
Отец ребёнка: Зорковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Василій
Смерть
27.05.1861