Зоркова (Бекешова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Бекешова) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.05.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Бекешовъ Ефимъ

Мать: Бекешева Катерина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зорковъ Григорій

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зорковъ Андрей

Отец ребёнка: Зорковъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Василій

Смерть
27.05.1861
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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