Зорковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти05.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Зорковъ Василій
Мать: Зоркова Устинья
Бракосочетание
03.02.1846
Жена: Зоркова Агафья
Бракосочетание
29.04.1856
Жена: Зоркова Аполлинарія
Рождение ребёнка
25.03.1857
Дочь: Латышева Марія
Мать ребёнка: Зоркова Аполлинарія
Бракосочетание
11.07.1869
Жена: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зорковъ Федоръ
Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
15.06.1873
Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гудкова Анисья
Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зорковъ Федоръ
Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: Зайцева Дарья
Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа
Смерть
05.01.1901
Причина смерти: Отъ паралича