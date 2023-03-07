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Зорковъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зорковъ Василій

Мать: Зоркова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1846

Жена: Зоркова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1856

Жена: Зоркова Аполлинарія

Рождение ребёнка
25.03.1857

Дочь: Латышева Марія

Мать ребёнка: Зоркова Аполлинарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.07.1869

Жена: Николаева Зоркова Марфа

Рождение ребёнка
1871

Сын: Зорковъ Федоръ

Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа

Рождение ребёнка
15.06.1873

Сын: Зорковъ Петръ (Иванъ)

Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гудкова Анисья

Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа

Рождение ребёнка
1878

Сын: Зорковъ Федоръ

Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа

Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Зайцева Дарья

Мать ребёнка: Николаева Зоркова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.01.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича
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