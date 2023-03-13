Зорковъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Зорковъ Андрей
Мать: Николаева Зоркова Марфа
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
05.12.1905
Сын: Зорковъ Николай
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
05.05.1907
Сын: Зорковъ Николай
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Зорковъ Иоисифъ
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Зорковъ Иванъ
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
03.05.1915
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Зоркова Зоя
Мать ребёнка: Зоркова Пелагея