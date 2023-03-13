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Зорковъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зорковъ Андрей

Мать: Николаева Зоркова Марфа

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Зорковъ Николай

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Зорковъ Николай

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Зорковъ Иоисифъ

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Зорковъ Иванъ

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1915

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Зоркова Зоя

Мать ребёнка: Зоркова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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