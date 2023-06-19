Зоркова (Гордеева) Пелагея
Место рождения
Дата рождения28.09.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883
Отец: Гордеевъ Николай
Мать: Гордеева Александра
Бракосочетание
26.01.1903
Муж: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.12.1905
Сын: Зорковъ Николай
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.05.1907
Сын: Зорковъ Николай
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Зорковъ Иоисифъ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.07.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.05.1915
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Зоркова Зоя
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ