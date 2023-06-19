Зоркова (Гордеева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоркова (Гордеева) Пелагея

Зоркова (Гордеева) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883

Отец: Гордеевъ Николай

Мать: Гордеева Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1905

Сын: Зорковъ Николай

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Зорковъ Николай

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Зорковъ Иоисифъ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1915

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Зоркова Зоя

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан