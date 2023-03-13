Гордеева (Азарьева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Азарьева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Азарьевъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1865

Муж: Гордеевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Любимова Матрена

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

Рождение ребёнка
30.01.1872

Сын: Гордеевъ Василий

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1874

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1880

Сын: Гордеевъ Петръ

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Зоркова Пелагея

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеевъ Павелъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Николай

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