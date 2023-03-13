Гордеева (Азарьева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Азарьевъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1865
Муж: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Любимова Матрена
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
30.01.1872
Сын: Гордеевъ Василий
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
07.12.1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
03.10.1880
Сын: Гордеевъ Петръ
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Зоркова Пелагея
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеевъ Павелъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Николай