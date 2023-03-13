Любимова (Гордеева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Гордеевъ Николай
Мать: Гордеева Александра
Бракосочетание
25.05.1901
Муж: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
24.11.1902
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
17.12.1905
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.04.1908
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей
Рождение ребёнка
03.08.1912
Сын: Любимовъ Григорий
Отец ребёнка: Любимовъ Андрей