Любимова (Гордеева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Гордеева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Гордеевъ Николай

Мать: Гордеева Александра

Бракосочетание
25.05.1901

Муж: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1902

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1908

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1912

Сын: Любимовъ Григорий

Отец ребёнка: Любимовъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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