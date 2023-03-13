Гудкова (Зоркова) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Зорковъ Андрей
Мать: Николаева Зоркова Марфа
Рождение ребёнка
05.03.1897
Сын: Зорковъ Капитонъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.06.1897
Муж: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.11.1898
Сын: Гудковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Гудковъ Александръ
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.11.1913
Сын: Гудковъ Сергей
Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан