Гудкова (Зоркова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Зоркова) Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Зорковъ Андрей

Мать: Николаева Зоркова Марфа

Рождение ребёнка
05.03.1897

Сын: Зорковъ Капитонъ

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
06.06.1897

Муж: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Гудковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Гудковъ Александръ

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1913

Сын: Гудковъ Сергей

Отец ребёнка: Гудковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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