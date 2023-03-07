Гудковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения20.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1875
Отец: Гудковъ Григорий
Мать: Гудкова Евдокия
Бракосочетание
06.06.1897
Жена: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
09.11.1898
Сын: Гудковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
13.04.1901
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
06.09.1904
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Гудковъ Александръ
Мать ребёнка: Гудкова Анисья
Рождение ребёнка
17.11.1913
Сын: Гудковъ Сергей
Мать ребёнка: Гудкова Анисья