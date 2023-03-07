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Гудковъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1875

Отец: Гудковъ Григорий

Мать: Гудкова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.06.1897

Жена: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Гудковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1901

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1904

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Гудковъ Александръ

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1913

Сын: Гудковъ Сергей

Мать ребёнка: Гудкова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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