Гальцева (Ленковъ) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцева (Ленковъ) Пелагея

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.10.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1811

Отец: Ленковъ Иванъ

Мать: Ленкова Анна Тимофеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1837

Дочь: Опарина Марія

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
04.02.1841

Сын: Гальцевъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1844

Сын: Гальцевъ Феофилъ

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1847

Дочь: Телина Агаѳія

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
13.04.1849

Сын: Гальцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
24.11.1850

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Людеженская Ксенія

Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гальцевъ Иванъ