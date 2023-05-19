Гальцева (Ленковъ) Пелагея
Место рождения
Дата рождения08.10.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1811
Отец: Ленковъ Иванъ
Мать: Ленкова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
01.04.1837
Дочь: Опарина Марія
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.02.1841
Сын: Гальцевъ Всеволодъ
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
20.07.1844
Сын: Гальцевъ Феофилъ
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
07.02.1847
Дочь: Телина Агаѳія
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
13.04.1849
Сын: Гальцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
24.11.1850
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Людеженская Ксенія
Отец ребёнка: Гальцевъ Иванъ
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гальцевъ Иванъ