Гальцевъ Феофилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения20.07.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1844
Отец: Гальцевъ Иванъ
Мать: Гальцева Пелагея
Александровка
Бракосочетание
21.02.1869
Жена: Гальцева Евдокія
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1870
Сын: Гальцевъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Гальцева Евдокія
Александровка
Рождение ребёнка
1872
Сын: Гальцевъ Кузьма
Мать ребёнка: Гальцева Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Гальцева Евдокія