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Гальцевъ Феофилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

20.07.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1844

Отец: Гальцевъ Иванъ

Мать: Гальцева Пелагея

Александровка
Бракосочетание
21.02.1869

Жена: Гальцева Евдокія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1870

Сын: Гальцевъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Гальцева Евдокія

Александровка
Рождение ребёнка
1872

Сын: Гальцевъ Кузьма

Мать ребёнка: Гальцева Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Гальцева Евдокія

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