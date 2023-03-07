Сударчикова (Маклашова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения24.11.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1848
Отец: Маклашовъ Матвѣй
Мать: Маклашова Ѳеодосія
Бракосочетание
31.01.1865
Муж: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
10.07.1874
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
07.03.1882
Сын: Сударчиковъ Василій
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
13.04.1885
Сын: Сударчиковъ Семенъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
22.05.1886
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
13.01.1889
Сын: Сударчиковъ Петръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Леонтій
Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ