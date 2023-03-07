Сударчикова (Маклашова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Маклашова) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.11.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1848

Отец: Маклашовъ Матвѣй

Мать: Маклашова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1865

Муж: Сударчиковъ Макаръ

Рождение ребёнка
10.07.1874

Сын: Сударчиковъ Владиміръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Сын: Сударчиковъ Василій

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1885

Сын: Сударчиковъ Семенъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1886

Сын: Сударчиковъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Сударчиковъ Петръ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Леонтій

Отец ребёнка: Сударчиковъ Макаръ

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