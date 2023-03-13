Сударчиковъ Леонтій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчиковъ Леонтій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

Дети

1902 г.р.
1906 г.р.
1912 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сударчиковъ Макаръ

Мать: Сударчикова Екатерина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сударчиковъ Максимъ

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Серкова Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сударчиковъ Егоръ

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сударчиковъ Павелъ

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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