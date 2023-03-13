Сударчиковъ Леонтій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сударчиковъ Макаръ
Мать: Сударчикова Екатерина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сударчиковъ Максимъ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Серкова Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сударчиковъ Егоръ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Павелъ
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?