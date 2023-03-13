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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сударчиковъ Максимъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Серкова Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сударчиковъ Егоръ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сударчиковъ Павелъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сударчиковъ Леонтій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сударчиковъ Леонтій