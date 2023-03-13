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Маклашова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

06.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Федоръ!

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1821

Сын: Маклашовъ Матвѣй

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Маклашовъ Михей

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кулакова Марія

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1835

Дочь: Романова Ирина

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1839

Дочь: Маклашова Анастасія

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1841

Дочь: Аполлинарія

Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Смерть
06.01.1863
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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