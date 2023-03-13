Маклашова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти06.01.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Федоръ!
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1821
Сын: Маклашовъ Матвѣй
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Маклашовъ Михей
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кулакова Марія
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Рождение ребёнка
15.02.1835
Дочь: Романова Ирина
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Рождение ребёнка
01.03.1839
Дочь: Маклашова Анастасія
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Рождение ребёнка
06.01.1841
Дочь: Аполлинарія
Отец ребёнка: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1863