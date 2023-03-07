Маклашовъ Михей
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти16.11.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Мать: Маклашова Авдотья
Бракосочетание
02.02.1848
Рождение ребёнка
15.09.1848
Сын: Маклашовъ Федоръ
Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья
Рождение ребёнка
27.10.1850
Сын: Маклашовъ Кузьма
Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья
Рождение ребёнка
05.10.1851
Дочь: Бахарева Пелагея
Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья
Смерть
16.11.1852