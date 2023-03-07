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Маклашовъ Михей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

16.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Мать: Маклашова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1848

Жена: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1848

Сын: Маклашовъ Федоръ

Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1850

Сын: Маклашовъ Кузьма

Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1851

Дочь: Бахарева Пелагея

Мать ребёнка: Маклашева Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.11.1852
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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