Романова (Маклашева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Маклашева) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1835

Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ

Мать: Маклашова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1856

Муж: Романовъ Степанъ

Рождение ребёнка
12.05.1858

Сын: Романовъ Петръ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
07.09.1859

Сын: Романовъ Никита

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1861

Сын: Романовъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1861

Сын: Романовъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
23.08.1862

Дочь: Романова Наталія

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
24.05.1864

Сын: Романовъ Семенъ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
23.04.1870

Сын: Романовъ Семенъ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Самохина Авдотья

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Рождение ребёнка
15.02.1873

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сычева Анисія

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Степанъ

Отец ребёнка: Романовъ Степанъ

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