Романова (Маклашева) Ирина
Место рождения
Дата рождения15.02.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1835
Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Захаръ
Мать: Маклашова Авдотья
Бракосочетание
29.07.1856
Муж: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
12.05.1858
Сын: Романовъ Петръ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
07.09.1859
Сын: Романовъ Никита
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1861
Сын: Романовъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
19.03.1861
Сын: Романовъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
23.08.1862
Дочь: Романова Наталія
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
24.05.1864
Сын: Романовъ Семенъ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
23.04.1870
Сын: Романовъ Семенъ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Самохина Авдотья
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
15.02.1873
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сычева Анисія
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Степанъ
Отец ребёнка: Романовъ Степанъ