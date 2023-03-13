Самохина (Романова) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Романовъ Степанъ
Мать: Романова Ирина
Бракосочетание
21.09.1888
Муж: Самохинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1891
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
23.08.1893
Сын: Самохинъ Александръ
Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Самохинъ Андрей
Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан