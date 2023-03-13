Самохина (Романова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохина (Романова) Авдотья

Самохина (Романова) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Романовъ Степанъ

Мать: Романова Ирина

Бракосочетание
21.09.1888

Муж: Самохинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1891

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
23.08.1893

Сын: Самохинъ Александръ

Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Самохинъ Андрей

Отец ребёнка: Самохинъ Иванъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close