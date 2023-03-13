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Самохинъ Александръ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

23.08.1893

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
23.08.1893

Отец: Самохинъ Иванъ

Мать: Самохина Авдотья

Михайловка