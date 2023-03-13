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Самохинъ Александръ
Самохинъ Александръ
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
23.08.1893
Пол
Мужской
Отец
Самохинъ Иванъ
1870 г.р.
Мать
Самохина (Романова) Авдотья
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1893
Отец:
Самохинъ Иванъ
Мать:
Самохина Авдотья
Михайловка
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