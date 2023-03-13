Романовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовъ Петръ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.05.1858

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1858

Отец: Романовъ Степанъ

Мать: Романова Ирина

Михайловка
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